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لأول مرة.. هجوم إرهابي في توغو يخلف 8 قتلى
جنود من جيش التوغو
12 مايو 2022 00:50

قتل ثمانية جنود على الأقل وأصيب 13 ليل الثلاثاء الأربعاء في هجوم إرهابي في شمال توغو، في واقعة هي الأولى في هذا البلد، وفق ما افادت الحكومة.
وقالت الحكومة، في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي "قرابة الساعة الثالثة، تعرض موقع متقدم لعملية كوندجواري في بلدة كبينكنكندي لهجوم إرهابي عنيف شنته مجموعة مجهولة مدججة بالسلاح. وأسفر الهجوم، للأسف، عن ثمانية قتلى و13 جريحا في صفوف قوات الدفاع والأمن".
وهو أول هجوم إرهابي دام في توغو حيث ينتشر الجيش في الشمال لمواجهة خطر تمدد عنف الجماعات الإرهابية الموجودة في بوركينا فاسو المجاورة.
ونددت الحكومة "بشدة بهذا الهجوم الجبان والهمجي"، مؤكدة بذل ما في وسعها "للبحث عن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة وكف يدها".
وقال مسؤول عسكري كبير، لم يشأ كشف هويته، إن الجنود تعرضوا لهجوم شنه نحو ستين شخصا يستقلون دراجات نارية.
وأوضح أن "تبادل إطلاق النار استمر أكثر من ساعتين".
تشهد مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، حركات إرهابية. وتخشى دول مجاورة مثل غانا وتوغو وساحل العاج تمدد هذه الجماعات إليها.

المصدر: آ ف ب
توغو
هجوم إرهابي
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