روسيا تفرض عقوبات على شركات طاقة غربية

فرضت روسيا الأربعاء عقوبات على أكثر من 30 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة ردا على العقوبات الغربية عليها بعد هجومها على أوكرانيا، وفق مرسوم صدر الأربعاء. وتضم قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة "غازبروم المانيا" التابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم. وطالت العقوبات أيضا شركة "يوروبول غاز" البولندية المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا. وتشمل العقوبات حظر دخول سفن مرتبطة بهذه الشركات الموانئ الروسية إضافة الى منع أي تعامل معها. وراوحت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على موسكو بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات استراتيجية مثل أشباه الموصلات إضافة الى عقوبات مالية.