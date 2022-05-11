الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
روسيا تفرض عقوبات على شركات طاقة غربية
أرشيفية
11 مايو 2022 23:51

فرضت روسيا الأربعاء عقوبات على أكثر من 30 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة ردا على العقوبات الغربية عليها بعد هجومها على أوكرانيا، وفق مرسوم صدر الأربعاء. وتضم قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة "غازبروم المانيا" التابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم. وطالت العقوبات أيضا شركة "يوروبول غاز" البولندية المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا. وتشمل العقوبات حظر دخول سفن مرتبطة بهذه الشركات الموانئ الروسية إضافة الى منع أي تعامل معها. وراوحت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على موسكو بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات استراتيجية مثل أشباه الموصلات إضافة الى عقوبات مالية.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
الغاز
آخر الأخبار
برج خليفة يحتضن لقاء الأساطير
الرياضي
برج خليفة يحتضن لقاء الأساطير
اليوم 18:34
علماء فلك يقدمون لأول مرة صورة للثقب الأسود في وسط مجرة درب التبانة
دنيا
علماء فلك يقدمون لأول مرة صورة للثقب الأسود في وسط مجرة درب التبانة
اليوم 18:32
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
الرياضي
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
اليوم 18:30
إيلي داغر
دنيا
المخرج اللبناني إيلي داغر: الجمهور الإماراتي «أبهرني»
اليوم 18:27
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©