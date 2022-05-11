قتيل وجرحى بقصف أوكراني على روسيا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في قصف مصدره أوكرانيا طاول جنوب غرب روسيا، اليوم الاربعاء.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، عبر تطبيق تلغرام "حتى الآن، قضى شخص. لقد توفي في سيارة الإسعاف". وأضاف غلادكوف حاكم المنطقة المستهدفة "هناك ثلاثة جرحى".

واوضح أن الوضع هو "الأكثر صعوبة" الذي تشهده منطقته منذ بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

واتهم حاكم منطقة بيلغورود أوكرانيا باستهداف قرية "سولوخي"، لافتا إلى تدمير منزل بشكل جزئي.

وليست المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في مناطق محاذية لأوكرانيا قوات كييف بشن هجمات على روسيا.

ففي أبريل، اتهم غلادكوف مروحيات أوكرانية بقصف مخزن للوقود في بيلغورود.

المصدر: آ ف ب