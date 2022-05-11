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بريطانيا والسويد تحددان طبيعة العلاقة مع بوتين
بوتين
11 مايو 2022 23:09
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته السويدية إن العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أبداً أن تعود إلى طبيعتها بعد الهجوم على أوكرانيا.
الأزمة الأوكرانية
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والتقى جونسون برئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون لمناقشة موضوعات من بينها الأمن في أوروبا.
وقال متحدث باسم جونسون بعد الاجتماع «اتفق الزعيمان على أن توابع غزو بوتين المقيت لأوكرانيا قد غيرت بشكل جذري الهيكل الأمني الدولي.. وأكدا أن العلاقات مع بوتين لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها أبداً».
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
بريطانيا
السويد
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