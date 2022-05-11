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هذه الأسباب أدت إلى وفاة أكثر من 107 آلاف أميركي
تعبيرية
11 مايو 2022 22:49

سجّلت الولايات المتحدة عدداً قياسياً من الوفيات بسبب جرعات زائدة في عام 2021 بلغ أكثر من 107 آلاف، اي بزيادة قدرها 15 بالمئة عن العام السابق، كما ذكرت السلطات الصحية الأربعاء.
وتدل هذه الأرقام على أن شخصًا واحدًا يموت من جرعة زائدة كل 5 دقائق في البلاد.
من هذه الوفيات تنجم أكثر من 70 ألفًا عن تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية الاصطناعية، خصوصا الفنتانيل، وفقا للأرقام الموقتة التي نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة على مدى عام في أبريل 2021.
إلا أن الزيادة البالغة 15 بالمئة المسجلة لعام 2021 هي أقل من الزيادة البالغة 30 بالمئة التي تم تسجيلها بين عامي 2019 و 2020.

المصدر: وكالات
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