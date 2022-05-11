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الجيش العراقي يقتل 9 من عناصر تنظيم داعش
عناصر من الجيش العراقي
11 مايو 2022 22:16

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية استهدفت عناصر التنظيم بتفجير نفق في جبل كراو شمال غربي محافظة كركوك.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن القوات العراقية قامت بعملية تفجير نفق في جبل كراو شمال غربي كركوك يتحصن بداخله 9 من عناصر داعش قتلوا جميعا خلال هذه العملية.وذكر البيان "تمكنت القوات الأمنية من التعرف على عناصر داعش بينهم الإرهابي المكنى أبو عمر الذي يعمل ضمن ما تسمى فرقة نهاوند والمجرم الإرهابي الملقب أبو صفية".
وتعهدت القوات الأمنية، وفق البيان، بمواصلة جهودها للقضاء على المجاميع الإرهابية وتدمير أماكن وجودهم مهما كانت الظروف، مضيفة أن الأجهزة الأمنية لن يثنيها شيء عن الوصول إلى أماكنهم ومخابئهم.

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
عملية عسكرية
قتلى
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