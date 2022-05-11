السجن 15 عاماً لإرهابي فرنسي قاتل في سوريا

حكم القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 عاما على عمار فلوقي، وهو شاب فرنسي غادر للقتال في سوريا عام 2013.

اعتبرت المحكمة أن الاتهامات، التي أقر المتهم ببعضها، "خطيرة للغاية"، مشيرة إلى أنه "بقي في المنطقة لمدة أربع سنوات" وشارك "على الأقل" لأكثر من عامين "في القتال ضمن مجموعة إرهابية" هي جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.

وقال رئيس المحكمة ديفيد هيل إن هذا "يدل على التمسك الثابت بالفكر الإرهابي"، مضيفاً "لا يبدو أنك أجريت أي اكتشاف حقيقي للذات".

ويقترن القرار بحكم أمني مدته عشر سنوات لا يستطيع خلالها المحكوم الحصول على أي تعديل في العقوبة.

غادر الشاب، المتحدر من "فيلنوف داسك" في شمال فرنسا والذي يُحاكم منذ الاثنين بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية، إلى سوريا عبر تركيا في سبتمبر 2013 مع ابن عمه وصديقين. وعاد وحده حياً إلى فرنسا.

أوقفته السلطات التركية في خريف 2017 بينما كان يعبر الحدود، وبقي محتجزاً لعدة أشهر في تركيا قبل أن يرحل إلى فرنسا في مايو 2018.

عقب النطق بالحكم، قال محامي الدفاع فلوريان لاستيل إن "شدة العقوبة لا تفاجئني" لكنه أعرب عن "خيبة أمل كبيرة بسبب الحكم الأمني" الذي "يمنعه من طلب تعديل العقوبة".

المصدر: آ ف ب