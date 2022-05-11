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زوجات جنود أوكرانيين محاصرين في ماريوبول يوجهن نداء
مجمع "آزوفستال" الصناعي في مدينة ماريوبول
11 مايو 2022 21:30

التقت مجموعة من زوجات عسكريين أوكرانيين في كتيبة "آزوف"، اليوم الأربعاء، البابا فرنسيس وطلبن منه التدخل "لإنقاذ حياة" أزواجهن المحاصرين منذ أسابيع في مجمع "آزوفستال" الصناعي في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.
وصرحت كاترينا بروكوبنكو زوجة دنيس بروكوبنكو، وهو أحد قادة كتيبة "آزوف" للصحافيين "طلبنا منه أن يحضر إلى أوكرانيا وأن يتحدث (إلى الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويقول له: دعهم يغادرون".

  • البابا فرنسيس يستقبل زوجات جنود أوكرانيين في ماريوبول
    البابا فرنسيس يستقبل زوجات جنود أوكرانيين في ماريوبول

وإذ أشارت إلى أن اللقاء استمر "نحو خمس دقائق"، أضافت "نأمل أن يتيح هذا اللقاء إنقاذ حياتهم. نحن مستعدون لخطوة من البابا، من وفده، وجنودنا مستعدون لإلقاء السلاح في حال تم إجلاؤهم إلى بلد ثالث".
من جانبها، قالت يوليا فيدوسيوك (29 عاما) "قلنا للبابا إن 700 من جنودنا مصابون (...) كثيرون منهم قضوا ولم نتمكن من دفنهم".
تقول كييف إن "أكثر من ألف" من الجنود الأوكرانيين بينهم "مئات الجرحى" لا يزالون في أنفاق تحت الأرض في مجمع آزوفستال الصناعي المترامي بعد إجلاء جميع المدنيين الأسبوع الفائت بمساعدة الأمم المتحدة.
وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها "تعمل" على إمكان إجلاء الجنود الجرحى والطاقم الطبي، آملة بتلقي مساعدة المنظمات الدولية وتركيا لتحقيق ذلك.

المصدر: آ ف ب
ماريوبول
مصنع آزوفستال
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