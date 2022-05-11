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الأمم المتحدة تجمع 33 مليون دولار للتعامل مع خطر «صافر»
أرشيفية
11 مايو 2022 21:29
قالت الأمم المتحدة في بيان، الأربعاء، إنها جمعت 33 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرب نفطي من الخزان صافر الراسي قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لجمع مزيد من الأموال.
بذلك يرتفع المبلغ المتاح لعملية تفريغ الخزان المتهالك إلى 40 مليون دولار، بما يشمل الأموال التي سبق التعهد بتقديمها لتنفيذ الخطة البالغة كلفتها 144 مليون دولار.
وقدر الخبراء: إن ناقلة النفط «صافر» محمّلة بما يزيد قليلاً على مليون برميل وهي معرضة للانشطار أو الانفجار أو الاشتعال في أي وقت.
ورأت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 20 مليار دولار فقط لتنظيف التسرب النفطي في حال وقوعه.
في أبريل، دعت الأمم المتحدة الجهات الدولية المانحة إلى الإسراع في تقديم نحو 80 مليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ.
وتخصص الـ80 مليون دولار لتفكيك الخزان العائم واستئجار ناقلة كبيرة لتخزين النفط لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى التأمين والطاقم والصيانة.
وحذرت الأمم المتحدة مجددا الاثنين من خطر «وشيك» لحدوث كارثة بيئية وإنسانية بسبب سوء حالة ناقلة النفط «صافر»، المهجورة قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر.
ويُعقد مؤتمر للمانحين بتنظيم من هولندا والأمم المتحدة في لاهاي بعد ظهر الأربعاء لتمويل عمليات طارئة لدرء تداعيات تسرّب نفطي محتمل من ناقلة نفط مهجورة قبالة سواحل اليمن.
المصدر: وكالات
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