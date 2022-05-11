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إصابة رئيس البنك الدولي بـ«كورونا»
أرشيفية
11 مايو 2022 21:32
أظهرت رسالة داخلية من دفيد مالباس رئيس البنك الدولي إلى موظفيه أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19. وأظهرت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن مالباس، الذي حصل على جرعات تطعيم كاملة، يعاني من أعراض خفيفة ويعمل من المنزل.
المصدر: وكالات
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