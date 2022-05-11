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أوستن: الأسابيع المقبلة "حاسمة" بشأن الحرب في أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
11 مايو 2022 21:16

أكد وزير الدفاع الأميركي، اليوم الأربعاء، أن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" بخصوص الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن توقع إذا ما ستلجأ روسيا للأسلحة النووية، بعدما بدأت بالفعل في الاستعانة بالصواريخ فرط الصوتية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في الدخول في مواجهة عسكرية مع حلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي تواجه فيه موسكو صعوبات لتحقيق أهدافها في أوكرانيا بعد ثلاثة أشهر من هجومها.

وقال أوستن خلال جلسة استماع في الكونجرس "عندما تنظر إلى حسابات بوتين... فإنني أعتقد أن روسيا لا ترغب في مواجهة حلف شمال الأطلسي".

 

المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
أميركا
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