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الجيش المصري يقتل 23 إرهابياً بشمال سيناء
ضربة للجيش المصري على مركبة للإرهابيين
11 مايو 2022 21:03

أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء مقتل 23  عنصرا إرهابيا خلال ضربات تم تنفيذها في شمال سيناء خلال الفترة من 7  إلى 11 مايو الجاري، وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
وجاء في بيان للمتحدث أنه تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية  يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير عربتي دفع رباعى…  ومقتل 9 عناصر إرهابية.
وأضاف أن القوات المسلحة واصلت فجر اليوم الأربعاء ضرباتها ما أسفر عن  تدمير مركبة ومقتل 7 عناصر إرهابية.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على  إحدى المواقع الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر  إرهابية وضبط عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة  اللاسلكية،

المصدر: وكالات
سيناء
الإرهاب
الجيش المصري
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