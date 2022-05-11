الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
فرنسا تخفف أحد آخر قيود كورونا
كمامة مرمية
11 مايو 2022 20:18

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام في فرنسا لن يعود إلزاميًا اعتبارًا من 16 مايو الجاري.
بذلك، يرفع أحد آخر القيود الصحية المضادة لتفشي كوفيد-19 في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020.
وقال فيران، بعيد اجتماع حكومي أسبوعي "اعتبارًا من الاثنين 16 مايو، لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام".
وأضاف "سيبقى وضع الكمامة موصى به"، لكن هذا الإجراء "لم يعد ملائمًا" نظرًا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا مؤخرًا.
ولا يزال وضع الكمامة وإبراز شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 مطلوبيْن لدخول المستشفيات، وعلى الناس الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على الأقلّ.
وسجّلت فرنسا، أمس الثلاثاء، 56,449 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، معظمها إصابات بالمتحورة أوميكرون، رغم حملة تطعيم منسقة تلقّى نحو 79,3% من السكان خلالها جميع الجرعات المطلوبة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر: آ ف ب
فرنسا
كمامة
آخر الأخبار
علماء فلك يقدمون لأول مرة صورة للثقب الأسود في وسط مجرة درب التبانة
دنيا
علماء فلك يقدمون لأول مرة صورة للثقب الأسود في وسط مجرة درب التبانة
اليوم 18:32
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
الرياضي
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
اليوم 18:30
إيلي داغر
دنيا
المخرج اللبناني إيلي داغر: الجمهور الإماراتي «أبهرني»
اليوم 18:27
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©