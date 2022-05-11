فرنسا تخفف أحد آخر قيود كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام في فرنسا لن يعود إلزاميًا اعتبارًا من 16 مايو الجاري.

بذلك، يرفع أحد آخر القيود الصحية المضادة لتفشي كوفيد-19 في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020.

وقال فيران، بعيد اجتماع حكومي أسبوعي "اعتبارًا من الاثنين 16 مايو، لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام".

وأضاف "سيبقى وضع الكمامة موصى به"، لكن هذا الإجراء "لم يعد ملائمًا" نظرًا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا مؤخرًا.

ولا يزال وضع الكمامة وإبراز شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 مطلوبيْن لدخول المستشفيات، وعلى الناس الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على الأقلّ.

وسجّلت فرنسا، أمس الثلاثاء، 56,449 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، معظمها إصابات بالمتحورة أوميكرون، رغم حملة تطعيم منسقة تلقّى نحو 79,3% من السكان خلالها جميع الجرعات المطلوبة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر: آ ف ب