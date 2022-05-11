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الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراً مهماً بشأن الكمامة
مسافرون في مطار
11 مايو 2022 20:08

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا.
وأضافت الوكالة، ومقرها في ألمانيا "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات.
وأشار البيان "إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد-19".
كان ارتداء الكمامة قد فرض ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم منذ أكثر من عامين.

المصدر: وكالات
كمامة
المطارات
طائرة
الاتحاد الأوروبي
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