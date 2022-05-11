الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
فقدان 5 ملايين وظيفة في أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا
11 مايو 2022 20:10

ألغيت 4,8 مليون وظيفة في أوكرانيا (30 بالمئة من الوظائف) منذ بدأ الهجوم الروسي على البلاد، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، متوقّعة تفاقم التدهور على هذا الصعيد إذا ما طال أمد الحرب.

وجاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن "الاضطرابات الاقتصادية والنزوح الكثيف وتدفق اللاجئين أمور تؤدي إلى خسائر واسعة النطاق على صعيد الوظائف والمداخيل".

وفي أول تقرير لها حول تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا لا يشمل فقط البلدان المتأثرة مباشرة بهذه العوامل بل أيضا آسيا الوسطى وبقية دول العالم، عرضت منظمة العمل الدولية سيناريوهات عدة بناء على المنحى الذي قد يسلكه النزاع.

وقالت الوكالة "إذا توقفت الأعمال العدائية فورا، قد يلي ذلك تعاف سريع وعودة 3,4 مليون وظيفة بما يقلّص نسبة الوظائف الملغاة إلى 8,9 بالمئة".

لكن "في حال استمر التصعيد العسكري، قد يرتفع عدد الوظائف الملغاة إلى سبعة ملايين، أو ما نسبته 43,5 بالمئة".

وأشادت منظمة العمل الدولية بالجهود التي تبذلها كييف لضمان استمرار نظام الرعاية الاجتماعية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
آخر الأخبار
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
الرياضي
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
اليوم 18:30
إيلي داغر
دنيا
المخرج اللبناني إيلي داغر: الجمهور الإماراتي «أبهرني»
اليوم 18:27
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©