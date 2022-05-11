فقدان 5 ملايين وظيفة في أوكرانيا

وجاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن "الاضطرابات الاقتصادية والنزوح الكثيف وتدفق اللاجئين أمور تؤدي إلى خسائر واسعة النطاق على صعيد الوظائف والمداخيل".
وفي أول تقرير لها حول تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا لا يشمل فقط البلدان المتأثرة مباشرة بهذه العوامل بل أيضا آسيا الوسطى وبقية دول العالم، عرضت منظمة العمل الدولية سيناريوهات عدة بناء على المنحى الذي قد يسلكه النزاع.
وقالت الوكالة "إذا توقفت الأعمال العدائية فورا، قد يلي ذلك تعاف سريع وعودة 3,4 مليون وظيفة بما يقلّص نسبة الوظائف الملغاة إلى 8,9 بالمئة".
لكن "في حال استمر التصعيد العسكري، قد يرتفع عدد الوظائف الملغاة إلى سبعة ملايين، أو ما نسبته 43,5 بالمئة".
وأشادت منظمة العمل الدولية بالجهود التي تبذلها كييف لضمان استمرار نظام الرعاية الاجتماعية في أوكرانيا.