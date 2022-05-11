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مطالبة الاتحاد الأوروبي بلفتة اتجاه أوكرانيا
أعلام الاتحاد الأوروبي
11 مايو 2022 19:36

تعتزم سلوفاكيا وبولندا السعي من أجل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بلفتة اتجاه أوكرانيا، في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك وفقاً لما أعلنته رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، ونظيرها البولندي اندري دودا، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا اليوم الأربعاء.
تتمثل اللفتة التي سيطالب بها البلدان بمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام للتكتل الأوروبي.
وقال الزعيمان إنهما يعتزمان القيام بزيارات مشتركة لنظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي التي تبدي تشككا حيال منح أوكرانيا هذه الصفة.
وقالت كابوتوفا "من المهم لمستقبل أوروبا وللسلام في أوروبا أن نتحدث عن هذا الوضع المستقبلي لأوكرانيا، وهذا لا يعني تلقائيا العضوية الكاملة التي يجب بالطبع استيفاء المعايير الخاصة بها. لكننا نعتبر منح صفة مرشح لفتة طبيعية في الموقف الصعب الذي تتواجد فيه أوكرانيا الآن".
وقال دودا إن أوكرانيا لا تدافع عن نفسها فقط، بل عن أوروبا أيضاً، في مواجهة أعمال روسيا الحالية. 
وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى إشارة تضامن، وتابع مبرراً منح صفة المرشح لأوكرانيا بقوله "نحن نعرف أن من المهم جداً بالنسبة للمجتمع الأوكراني أن يشعر بالقبول من جانب الغرب".
وأشادت كابوتوفا ودودا بالتعاون الثنائي بين بولندا وسلوفاكيا وقالا إن من أمثلة ذلك الاتفاق الخاص بمراقبة سلاح الجو البولندي للمجال الجوي السلوفاكي حتى تتمكن سلوفاكيا من تسليم مقاتلاتها طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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