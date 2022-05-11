دعوات عربية ودولية للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

توالت الدعوات العربية والدولية إلى إجراء تحقيق شفاف ومعمّق في مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها مواجهات في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحافية شيرنين أبوعاقلة خلال مواجهات في جنين.
وتبادلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل الاتهامات حول مصدر الرصاص القاتل، حيث حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوات الإسرائيلية المسؤولية، بينما اتهمت الحكومة الإسرائيلية مسلحين فلسطينيين كانوا يطلقون النار عشوائياً في مخيم جنين.
وقالت إن السلطة رفضت عرضها إجراء تحقيق مشترك يشمل عملية تشريح لكشف الملابسات والتوصل للحقيقة.
ودانت جامعة الدول العربية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لمواجهات بالقرب من مخيم جنين.
وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، بـ "البدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة".
بدوره، دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، فيصل الشبول المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك من أجل حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
وطالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر: «أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع»، مطالبة بوقف الإفلات من العقاب وبتحقيق مستقل وشفاف.
ودعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي «السلطات المعنية إلى التحقيق في الجريمة واقتياد المسؤولين عنها إلى القضاء».
وندد البيت الأبيض بقوة بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية، ودعا لفتح تحقيق في وفاتها.
وقالت كارين جان-بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى ولاية إيلينوي "ندعو لإجراء تحقيق مستفيض في وفاتها".
وفي تغريدة له على تويتر، عبّر السفير الأميركي في إسرائيل توماس نيدز عن حزنه لوفاة أبو عاقلة.
وكتب "محزنة جداً وفاة الصحافية الأميركية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة"، مضيفا "أشجّع على إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاتها وإصابة صحافي آخر".
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الأربعاء خلال تغطيتها لمواجهات في الضفة الغربية المحتلة.
وصرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لصحافيين "ينبغي النظر في هذا الأمر في شكل شفاف. نشجع الطرفين على المشاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم سبب حصول ذلك".
وندد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بمقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال تغطيتها لمواجهات في الضفة الغربية المحتلة، وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث".
وطالبت فرنسا الأربعاء بفتح تحقيق في مقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها للمواجهات في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أسرع وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات مقتل شيرين".