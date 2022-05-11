السيسي يبحث ملفات عدة مع وفد أميركي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان العديد من القضايا. وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، تناول اللقاء العلاقات المصرية الأميركية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومكافحة الإرهاب وسد النهضة والقضايا الإقليمية والدولية. ونقل سوليفان، الذي يقوم بزيارة لمصر، تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة، ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين. من جانبه، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الصعد، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. وشدد الرئيس المصري على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط. وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن تقدير بلاده للجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة. وأكد السيسي على الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيس على المستوى الدولي. وبحث السيسي وسوليفان مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.