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كيف قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة؟
شيرين أبو عاقلة
11 مايو 2022 18:41
قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء خلال تغطيتها لمواجهات في جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأبو عاقلة (51 عاما) صحافية فلسطينية معروفة تحمل الجنسية الأميركية وتتحدر من عائلة من بيت لحم وتقيم في القدس الشرقية المحتلة.
ومن المتوقع تشييع جثمانها الجمعة في جنازة رسمية.
المصدر: وكالات
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إسرائيل
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