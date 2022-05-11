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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أميركا
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أميركا
11 مايو 2022 18:15

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الثلاثاء ، ليصل إلى 82.1 مليون إصابة حتى الساعة الخامسة و45 دقيقة،  صباحاً بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، تضاهي متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1 % خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 9.32 مليون حالة ، بزيادة 0.3% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.
وشهدت ولاية "نيبراسكا" زيادة بنسبة 1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 485 ألفا و489 .
وشهدت ولاية كارولينا أيضاً أكبر عدد من حالات الوفاة، المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 108 أشخاص.

 

المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
أميركا
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