أوكرانيا توجه اتهاماً إلى روسيا بشأن الغاز

وجهت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى روسيا بالاستيلاء على البنية التحتية للغاز المار إلى أوروبا عبر شرق أوكرانيا. وقال يوري فيترينكو الرئيس التنفيذي لمجموعة «نفتوغاز»، مؤسسة الطاقة الأوكرانية، إن «العبور انخفض اليوم» دون الخوض في مزيد من التفاصيل. انخفض حجم الغاز الروسي الذي يعبر إلى دول أوروبا الغربية عبر الأراضي الأوكرانية. وأوضحت سفيتلانا زاليتشوك مستشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «نفتوغاز» أنها المرة الأولى منذ بدء العملية الروسية في أواخر فبراير الماضي التي يختل فيها نقل الغاز على هذا النحو. أكدت الهيئة الأوكرانية المشغّلة لأنابيب الغاز، من جانبها في بيان، أن مجموعة «غازبروم» الروسية قطعت الغاز عن فرع أوكراني من خط أنابيب الغاز بعد أن صرحت الهيئة الأوكرانية، أمس الثلاثاء، أن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية في سوخرانيفكا ونوفوبسكوف في منطقة لوغانسك لا يسمح بتأمين التدفق المعتاد للغاز نحو أوروبا ويتطلب ذلك تحويله إلى نقطة عبور ثانية في سودجا. من جانبها، نفت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة مساءً وجود أي «قوة قاهرة»، مؤكدةً أنه من المستحيل تحويل مسار هذه الكميات من الغاز لأسباب تقنية. وأكدت شركة «غازبروم»، لوكالة أنباء «تاس» الروسية للأنباء، أن كميات الغاز ستتدنى إلى 72 مليون متر مكعّب الثلاثاء، لكنها أشارت إلى أنه تمّ تسليم 95,8 ملايين متر مكعّب في اليوم السابق. بحسب الأرقام التي نشرتها الهيئة الأوكرانية صباح الأربعاء، تراجعت الكميات التي تعبر في سوخرانيفكا إلى الصفر ويُتوقع أن ترتفع تلك التي تعبر في سودجا، لكنّها ليست كافية لتعويض الانخفاض.