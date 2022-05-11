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نقل رئيس وزراء سريلانكا المستقيل لقاعدة جوية
من سريلانكا
11 مايو 2022 17:51

 قال وزير الدفاع السريلانكي اليوم الأربعاء إنه تم نقل رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا إلى قاعدة جوية من أجل حمايته بعد يومين من تقديمه استقالته في أعقاب أعمال عنف تستهدف أسرته بسبب دورها في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.
ويلقي السريلانكيون اللوم على أسرة راجاباكسا في الانهيار الاقتصادي الذي ترك البلاد باحتياطيات لا تتجاوز 50 مليون دولار وعطل أغلب الواردات وتسبب في نقص شديد في الغذاء والوقود والدواء وسلع أساسية أخرى مما أثار احتجاجات.
وقال كمال جوناراتني وزير الدفاع في مؤتمر صحفي "رئيس الوزراء نُقل إلى قاعدة ترينكومالي الجوية لاعتبارات أمنية" مشيرا للقاعدة الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي.
وأضاف "سيظل هناك خلال الأيام المقبلة وعندما تعود الأوضاع لطبيعتها يمكنه المغادرة إلى المكان الذي يختاره".
وجاءت هذه الخطوة بعدما أضرم محتجون النار في متحف مخصص لوالد الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه ماهيندا في معقل العائلة في الجنوب هذا الأسبوع وتركوا المبنى مدمرا ونُهبت محتوياته أو تحطمت.
وجاب أفراد من الجيش والشرطة الشوارع في مدينة ويراكيتيا الجنوبية موطن عائلة راجاباكسا حيث أغلقت المتاجر والشركات بسبب حظر تجول من المقرر أن يستمر حتى صباح الخميس.

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