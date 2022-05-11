بعضهم أحرقوا أحياء.. 148 قتيلاً في هايتي

قُتل 148 شخصا على الأقل في عاصمة هايتي، بعضهم أحرقوا أحياء، منذ أن أعلنت عصابتان متنافستان الحرب على بعضهما البعض الشهر الماضي، على ما ذكرت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان الثلاثاء. وأعلنت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "148 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم سبعة قطاع طرق... أعدمهم زعيمهم" بين 24 أبريل ومطلع مايو". وجاء التقرير في أعقاب تحقيق أجري في الاحياء الشمالية للعاصمة حيث تستعر حرب العصابات. ونددت المجموعة الحقوقية ب"مذبحة وحشية لا تصدق" مضيفة أن الضحايا قتلوا بالرصاص والسكاكين، وبعضهم أحرقوا أحياء "داخل منازلهم التي أضرمت فيها النيران" أو "في الشوارع بالإطارات". وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضي إنها علمت بمقتل 75 مدنيا على الأقل في تصاعد أعمال العنف مؤخرا، بينهم نساء وأطفال. وفر تسعة آلاف شخص على الأقل من أحياء طالتها أعمال العنف ولجأوا إلى أقاربهم أو إلى مراكز موقتة، كالكنائس والمدارس.





المصدر: آ ف ب