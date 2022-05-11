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الخارجية الروسية تستدعي سفيري أميركا وبولندا
أرشيفية
11 مايو 2022 17:41

أفادت وسائل إعلام روسية بوصول السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان اليوم الأربعاء إلى مقر وزارة الخارجية  الروسية.
ونشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول سوليفان إلى  مقر الوزارة في موسكو.

وغادر سوليفان مقر الخارجية الروسية بعد نحو 20 دقيقة من وصوله إليه.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" فإنه لم يتضح بعد سبب هذه الزيارة، التي  تزامنت مع استدعاء الخارجية الروسية لسفير بولندا لدى موسكو كشيشتوف  كرايفسكي.

وعلى الصعيد نفسه، نقلت وكالة الأنباء البولندية التي تديرها الدولة عن وزير الخارجية زبيجنيو راو قوله اليوم الأربعاء إنه تم استدعاء السفير البولندي لدى روسيا إلى مقر وزارة الخارجية في موسكو مع تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن راو قوله في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية، نعرف أنه تم استدعاء السفير البولندي لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية".

المصدر: وكالات
وزارة الخارجية الروسية
روسيا
أميركا
بولندا
موسكو
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