مقتل 5 جنود مصريين إثر التصدي لهجوم "إرهابي" في سيناء
مقتل 5 جنود مصريين إثر التصدي لهجوم "إرهابي" في سيناء
11 مايو 2022 16:48
الاتحاد - أبوظبي
أعلن الجيش المصري عن اشتشهاد خمسة من جنوده الأربعاء نتيجة التصدي "لعناصر إرهابية" بمحيط أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة شمال سيناء، شمال شرق البلاد.
وقال الجيش المصري في بيان نشره المتحدث باسمه غريب عبد الحافظ على صفحته على موقع "فيسبوك": "انطلاقاً من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد، نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية". وأضاف البيان "تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم (الأربعاء) من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية... ونال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان أخران". وأضاف البيان أن القوات الجوية واصلت ضرباتها في المنطقة الأربعاء "ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية".