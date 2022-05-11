الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
11 مايو 2022 15:27

أعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت المزيد من مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في موسكو، إن «القوات الصاروخية ووحدات المدفعية قصفت 407 مناطق تحتوي على تجمعات ومعدات عسكرية، ودمرت 13 نقطة قيادة وأربعة مواقع لقاذفات صواريخ من طراز أوسا-إيه كيه إم و14 مستودع ذخيرة».
كما دمر سلاح الجو الروسي نقطتي قيادة وثلاثة مستودعات ذخيرة.
وأضاف كوناشينكوف أنه تم إسقاط تسع طائرات مسيرة أوكرانية، إحداها فوق «جزيرة الثعبان» ذات الأهمية الاستراتيجية في البحر الأسود.

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
إيلي داغر
دنيا
المخرج اللبناني إيلي داغر: الجمهور الإماراتي «أبهرني»
اليوم 18:27
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©