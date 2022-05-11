روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت المزيد من مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في موسكو، إن «القوات الصاروخية ووحدات المدفعية قصفت 407 مناطق تحتوي على تجمعات ومعدات عسكرية، ودمرت 13 نقطة قيادة وأربعة مواقع لقاذفات صواريخ من طراز أوسا-إيه كيه إم و14 مستودع ذخيرة».

كما دمر سلاح الجو الروسي نقطتي قيادة وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم إسقاط تسع طائرات مسيرة أوكرانية، إحداها فوق «جزيرة الثعبان» ذات الأهمية الاستراتيجية في البحر الأسود.