ماركوس الابن يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة بالفلبين

أعلن نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس اليوم الأربعاء فوزه بالانتخابات الرئاسية في الفلبين.

وقال فيكتور رودرجيز في بيان إنه بعد فرز 98% من الأصوات في إحصاء غير رسمي، سوف يصبح النائب السابق فرديناند" بونجبونج" ماركوس جونيور"

الرئيس الـ17 للفلبين.

وأضاف "بأعداد تاريخية، استخدم المواطنون صوتهم الديمقراطي لتوحيد دولتنا". وأوضح" هذا نصر لجميع الفلبينيين، وللديمقراطية. ولأولئك الذين

صوتوا لصالح بونجبونج والذين لم يصوتوا له، أقول إنه وعد بأن يكون رئيسا لجميع الفلبينيين".

وتقدم ماركوس جونيور بأكثر من 16 مليون صوت على أقرب منافسيه نائبة الرئيس ليني روبريدو، التي هزمته بصعوبة في انتخابات 2016.



