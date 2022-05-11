وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون اليوم شمال ألمانيا

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في منتجع فانجلز المطل على بحر البلطيق شمالي ألمانيا اليوم الأربعاء.

ولم تتلق السلطات المحلية حتى الآن أي إخطارات بتنظيم مظاهرات في المنتجع الواقع بولاية شليزفيج-هولشتاين.

وتستعد شرطة الولاية للحدث بعدد كبير من أفراد الشرطة، على غرار اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي انعقد في مدينة لوبيك بنفس الولاية عام 2015، عندما تم نشر حوالي 3500 فرد من أفراد الشرطة.

وطوقت السلطات على نطاق واسع الفندق الذي سيقام فيه المؤتمر، كما حظرت تحليق الطائرات المسيرة.

ومن المنتظر أن يناقش الوزراء في الاجتماع الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا.

وتولت ألمانيا رئاسة مجموعة السبع هذا العام. وسيكون الحدث الأبرز اجتماع القمة برئاسة المستشار أولاف شولتس خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل في قصر «إلماو» بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.