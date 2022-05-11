جوتيريش يزور لاجئين أوكرانيين في مولدوفا

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مركزا للاجئين من أوكرانيا خلال زيارة إلى مولدوفا أمس الثلاثاء.

ودعا جوتيريش إلى إنهاء الحرب في تصريحات للصحفيين بعد الزيارة، بحسب المتحدث باسمه.

وقال جوتيريش: "من المستحيل أن تقابل اللاجئين ولا تتأثر بشدة بقصصهم". وأوضح أن المأساة تظهر أن "الحرب شيء بلا إحساس... هذه الحرب يجب أن

تتوقف"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما زار جوتيريش منزل عائلة مولدوفية استقبلت لاجئين وشكرهم على كرمهم. كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث

أعرب عن تقديره للسخاء والتضامن الكبيرين اللذين أظهرتهما حكومة مولدوفا وشعبها تجاه الفارين من الحرب في أوكرانيا، حسبما قال المتحدث فرحان حق.

وأشار حق إلى أن جوتيريش أشاد أيضا بمولدوفا لاستقبالها أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين كنسبة من سكانها.

واستقبلت مولدوفا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5ر2 مليون نسمة، أكثر من 450 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الحرب.

وتوجه جوتيريش إلى فيينا بعد اختتام زيارته إلى مولدوفا.



