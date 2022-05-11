نيوزيلندا تعلن فتح حدودها بالكامل آواخر يوليو

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الأربعاء أن بلادها ستفتح حدودها بالكامل أمام العالم اعتبارا من 31 يوليو، أي قبل شهرين من الموعد المتوقع.

وأغلقت البلاد حدودها أمام جميع المسافرين تقريبا في مارس 2020. وقالت أردرن: "نيوزيلندا مطلوبة وهي الآن مفتوحة بالكامل للأعمال".

ويعني الجزء الأخير من إعادة فتح الحدود أن البلاد ستفتح أبوابها لجميع المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرات، بما في ذلك السياح والعمال والعائلات والطلاب. كما سيعاد فتح الحدود البحرية، مما يسمح للسفن السياحية بزيارة البلاد.

وفي بداية شهر مايو ، تمكن المسافرون الذين تم تطعيمهم من دول الإعفاء من التأشيرة ، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا ، من دخول نيوزيلندا. ويجب على الزوار الخضوع لاختبار كوفيد 19 قبل المغادرة وعند الوصول ، ولكن لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم.

وقالت أردرن إن رصد كورونا سيستمر على الحدود في الوقت الحالي.

ومع ذلك، قالت إنها "واثقة" من أن اختبارات ما قبل المغادرة ستلغى بحلول 31 يوليو.