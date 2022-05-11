زيلينسكي يشيد بـ "القوة الخارقة" للقوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ "القوة الخارقة" للقوات الأوكرانية ضد "الجيش الروسي".

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "أنا ممتن لجميع حماتنا الذين يقاتلون ويظهرون قوة خارقة حقاً ضد الجيش الروسي"، مشيراً إلى أن الأوكرانيين يقاتلون ضد "ما كان يوما ثاني أقوى جيش في العالم".



وأكد أنه "ليست هناك حاجة لخلق جو من الضغط المعنوي المحدد عندما يتوقع تحقيق انتصارات معينة على أساس أسبوعي وحتى يومي".

وأشار زيلينسكي إلى تقارير من القيادة العسكرية الأوكرانية يوم الثلاثاء حول المكاسب الإقليمية في محيط مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا.



ووفقا للجيش الأوكراني، تمت استعادة عدة بلدات، ولم يتسن مبدئيا التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وقال زيلينسكي: "القوات المسلحة الأوكرانية تفعل كل شيء لتحرير بلدنا وشعبنا... جميع مدننا ستحرر- خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك وماريوبول وجميع المدن الأخرى".