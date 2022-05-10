سريلانكا: أوامر بإطلاق النار لوقف أعمال الشغب

كولومبو (وكالات)

أمرت وزارة الدفاع السريلانكية قواتها بإطلاق النار مباشرة على الأشخاص المتورطين في عمليات نهب وتخريب للممتلكات بعد يومٍ من استهداف مجموعات من المتظاهرين منازل سياسيين من الحزب الحاكم، فيما دعت سفارة الإمارات في كولومبو المواطنين الموجودين في سريلانكا بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق المظاهرات، جاء ذلك بينما تحدى مئات المحتجين حظر التجول المفروض.

وقالت الدفاع السريلانكية: «صدرت أوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار مباشرة لدى رؤية أي شخص ينهب ممتلكات عامة أو يضر بحياة» أشخاص.

وخرجت تظاهرات جديدة في كولومبو أمس، في تحدٍّ لحظر تجول فرضته الحكومة غداة مقتل 5 أشخاص في أعمال عنف هي الأسوأ خلال أسابيع من الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

لم يُبدِ المتظاهرون أي مؤشرات على التراجع عن تحركهم، رغم إصابة العشرات منهم بجروح عندما نُقل أنصار الحكومة على متن حافلات إلى كولومبو وهاجموا محتجين بالعصي والهراوات.

ومع تصاعد التوتر حول الحادثة استقال رئيس الوزراء ماهيندا رجاباكسا، ولكن حتى ذلك لم يساعد كثيراً في تهدئة الغضب الشعبي.

واقتحم آلاف المتظاهرين الغاضبين مقر إقامة ماهيندا ليلاً، وتدخل الجيش لإنقاذه في عملية قبيل الفجر، أمس، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وعيارات تحذيرية.

وأعلنت السلطات أن متظاهرين غاضبين هاجموا قائداً في الشرطة وأحرقوا سيارته قرب مقر إقامة رئيس الحكومة في كولومبو أمس.

وقال مسؤول بارز في الشرطة، إن نائب المفتش العام ديشابندو تيناكون، أعلى الضباط مرتبة في كولومبو، «احتاج لعلاج طارئ وعاد إلى المنزل».

وكان الضابط مسؤولاً عن الترتيبات الأمنية في العاصمة أمس الأول، عندما هاجم أنصار الحكومة متظاهرين سلميين كانوا يطالبون باستقالة الرئيس.

من جانبه، قال المتظاهر شامال بولواتاغي لـ«فرانس برس»، إن «مزيداً من الأشخاص يتوافدون إلى موقع التظاهرة بعد إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول».

أضاف: «الناس غاضبون إزاء الهجمات التي استهدفتنا، رغم حظر التجول جاء العديد من المتطوعين إلينا حاملين الطعام والماء»، وقال «لن نغادر قبل أن يتنحى الرئيس».

واستخدمت الشرطة أمس الأول، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، وأعلنت على الفور حظر تجول في كولومبو.

في غضون ذلك، دعت سفارة الإمارات في كولومبو المواطنين الموجودين في سريلانكا إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب والابتعاد عن مناطق المظاهرات والتسجيل في خدمة «تواجدي».

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «نظراً للأوضاع الراهنة، تنصح سفارة الدولة في كولومبو المواطنين الموجودين في سريلانكا بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات، وتدعوهم للتواصل مع السفارة على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة (تواجدي)، كما تنصح المواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا بتأجيل سفرهم مؤقتاً».