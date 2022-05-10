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انفجار يستهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة شرقي أفغانستان
انفجار يستهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة شرقي أفغانستان
11 مايو 2022 01:51

كابول (وكالات) 

أكد نجيب الله حنيف المسؤول في حركة «طالبان» انفجار قنبلة في مركبة تابعة للأمم المتحدة في ولاية «كونار» بشرقي أفغانستان.
وقال حنيف وهو مدير إدارة الإعلام والثقافة في ولاية «كونار»: إن الحادث وقع في مدينة أسد آباد عاصمة الإقليم. وذكر حنيف أن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي من موظفي الأمم المتحدة، إلا أن أحد حراسهم الأمنيين أصيب. وأضاف أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار بسيارة المنظمة الدولية.
وتشير تقارير إلى أن السيارة التي كان يستقلها موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان تعرضت للاستهداف بعبوة ناسفة محلية الصنع تم التحكم بها عن بُعد.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأمهات على مستوى العالم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن كما لم ترد الأمم المتحدة على استفسار حول الحادث.

الأمم المتحدة
أفغانستان
طالبان
حركة طالبان
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