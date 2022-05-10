ألمانيا تطالب بتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

برلين (وكالات)

طالبت رئيسة البرلمان الألماني «بوندستاغ» بيربل باس، أمس، بتسريع خطوات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يأتي بعد زيارة قامت بها المسؤولة الألمانية إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت باس في تصريح، إنها تأمل الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعكس ما يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما قال، إن انضمام البلد الأوروبي الشرقي «يحتاج لعدة عقود». وأضافت: «صحيح أن بلدانا أخرى تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب تسريع الإجراءات والبرنامج الزمني من أجل تقديم فرصة حقيقية لأوكرانيا تفضي إلى الانضمام السريع». وتأتي تصريحات باس بعد زيارة قامت بها قبل يومين إلى كييف، حيث التقت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أعرب لها، بحسب قولها عن أمله في تسريع إجراءات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنها ستقرر في يوليو المقبل ما إذا كانت أوكرانيا ستحصل رسمياً على حق الترشح للانضمام إلى المجموعة الأوروبية، الأمر الذي يتطلب في حال أعطت المفوضية الضوء الأخضر موافقة جميع الدول الأعضاء الـ 27.