المخابرات الأميركية: الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

واشنطن (وكالات)

قال مسؤولان رفيعا المستوى بأجهزة المخابرات الأميركية، أمس، إن الحرب الروسية المستمرة منذ ثلاثة أشهر في أوكرانيا وصلت نوعاً ما إلى طريق مسدود، ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتأهب لصراع طويل الأمد. وقال اللفتنانت جنرال سكوت بيرير مدير وكالة المخابرات الدفاعية أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: «الروس لا ينتصرون والأوكرانيون لا ينتصرون، وصلت الحرب نوعاً ما إلى طريق مسدود».

وأضاف: «حتى الآن قُتل ما بين 8 إلى 10 جنرالات روس في الحرب الدامية».

وفي الجلسة ذاتها، قالت أفريل هينز مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أمس، إن «الولايات المتحدة تعتقد أن النصر الروسي في دونباس بشرق أوكرانيا ربما لا ينهي الحرب».

وقالت: «بحسب تقديرنا، يتأهب الرئيس بوتين لصراع طويل الأمد في أوكرانيا لا يزال ينوي خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس». وأضافت أن «بوتين يعوّل على ضعف عزيمة الغرب بمرور الوقت ومع استمرار الصراع»، مشيرة إلى أن القلق يدور حول كيفية تطور الصراع خلال الأشهر المقبلة.