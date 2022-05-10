مصر: خطوة رسمية تجاه إطلاق الحوار الوطني

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر تفاصيل ملامح حوار وطني يضم كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إجراء حوار بين أطياف المجتمع.

وقالت الأكاديمية المصرية الوطنية للتدريب، التي كلفها السيسي بتولي تنفيذ الحوار الوطني، إنها ستدير هذا الحوار بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار من دون التدخل في مضمون أو محتوى ما تتم مناقشته من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية والقوى السياسية المختلفة.

وأوضحت أن هذا الحوار سيكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني ويدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية، مؤكدةً اعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعي.

وأشارت إلى العمل على تحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية، كما ستتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.

وأكدت الأكاديمية للتدريب أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى الرئيس المصري.