«التسامح والسلام» يوقع مذكرة تفاهم مع «المبادرة العالمية GIA»

ملقة (وام)

وقع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بمقر معهد الأمم المتحدة للتأهيل المهني والبحث العلمي بمدينة ملقة في جنوب مملكة إسبانيا، مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون المستقبلي بين المجلس ومؤسسة «المبادرة العالمية GIA» التي تم إنشاؤها عام 2022، والمعنية بدعم أهداف منظمة الأمم المتحدة فيما يخص التنمية المستدامة ورعاية كبار السن ودعم العيش الكريم والمساواة والتعايش والسلام والمشاركة المجتمعية للمسنين من خلال عقد شراكات مع عددٍ من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمراكز التعليمية والجامعية والقطاع الخاص في إسبانيا. ووقع المذكرة من جانب مؤسسة «المبادرة العالمية GIA» معالي لويس غاييغوس شيريبوغا الرئيس الحالي للمؤسسة بحضور لبنى قاسم نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، والدكتور عبد العزيز أحمد سرحان المستشار الخاص للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومدير مكتب الرابطة بإيطاليا، إلى جانب عددٍ من المستشارين والمسؤولين بمجلس بلدية ملقة.

من جانبه، أكد الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة يواصلون العمل على عقد شراكات قوية مع مختلف البرلمانات المحلية في شتى دول العالم، كذلك مع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني، وذلك لتحقيق الأهداف الرئيسية للمجلس من دعم ثقافة التسامح والسلام حول العالم.