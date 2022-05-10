تشكيل هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات في تونس

تونس (وكالات)

أعلنت تونس تشكيل هيئة جديدة مستقلة للانتخابات ستتولى الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر طرحه في شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية نهاية العام الجاري.

وصدر بالمجلة الرسمية التونسية أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء مجلس «الهيئة» العليا المستقلة للانتخابات، ونص على تسمية عضو الهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات فاروق بوعسكر رئيساً للهيئة الجديدة.

كما نص الأمر على تسمية سامي بن سلامة ومحمد منصري والحبيب الربعي وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد الفريخة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويأتي إصدار هذا الأمر الرئاسي بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد لهيئة الانتخابات السابقة واتهامها بعدم النزاهة.

وكان سعيد أصدر أوامر رئاسية سابقة تنص على إجراء استفتاء حول دستور جديد في الـ 25 من يوليو المقبل على أن تجرى انتخابات تشريعية في شهر سبتمبر المقبل.