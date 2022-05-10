اليابان تقدم 10 ملايين دولار لمواجهة نقص الغذاء في اليمن

عدن (وكالات)

أعلنت حكومة اليابان، أمس، تقديم 10 ملايين دولار، لدعم جهود مواجهة أزمة نقص الغذاء في اليمن. وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان صحفي: إن «حكومة بلادها قررت تقديم منحة طارئة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، استجابة لأزمة الغذاء في اليمن».

وأضاف البيان «يواجه اليمن، الذي عانى أكثر من 7 سنوات من الصراع، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فيما كثير من الناس يواجهون نقصا في الغذاء».

وأفاد البيان أنه «سيتم توفير المساعدات الطارئة لشعب اليمن من خلال برنامج الأغذية العالمي، وسط مخاوف متزايدة من أن الوضع الإنساني في البلاد قد يتدهور أكثر من تأثير أسعار المواد الغذائية المتزايدة الناجمة عن الوضع في أوكرانيا».

وتابع البيان: «هذه المساعدة كجزء من جهود اليابان استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة باليمن، وكذلك لدعم اتفاقية الهدنة التي تحققت من خلال جهود وساطة المبعوث الأممي إلى البلاد هانس جروندبرج».

يشار إلى أن 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية ما قد يؤدي إلى زيادة نسب الجوع.