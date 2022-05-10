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«الأمم المتحدة» تسابق الزمن لتفريغ نفط «صافر»
ناقلة النفط «صافر»
11 مايو 2022 01:51

نيويورك (وكالات)

توجه الأمم المتحدة اليوم الأربعاء نداء لجمع 144 مليون دولار لتمويل عملية تفريغ مليون برميل من النفط الخام من ناقلة «صافر» المتهالكة والعالقة قبالة سواحل اليمن، فيما ينذر بكارثة بيئية. وأعرب ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، عن أمله في أن يسفر مؤتمر المانحين الذي ينعقد بدعم من هولندا في لاهاي عن جمع الأموال بسرعة لتجنب حدوث كارثة على ساحل البحر الأحمر والمنطقة. وقال: إن «المبلغ الذي يتطلعون إلى جمعه هو مبلغ هزيل قياسا بالتأثير المحتمل لتسرب سيكون كارثيا ستتكلف إزالته 20 مليار دولار». وقال جريسلي: إن العملية ينبغي أن تكتمل قبل حلول سبتمبر عندما تزيد الأحوال المضطربة في البحار من خطر تفكك السفينة.
وذكرت الأمم المتحدة أن الأثر البيئي للتسرب سيكون شديدا مع إغلاق محطات تحلية المياه، مما يؤدي إلى قطع مصدر المياه عن ملايين الأشخاص.
وأضاف أن ذلك قد يعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب ويتسبب في كارثة إنسانية وبيئية.

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ناقلة النفط صافر
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