اليمن يدعو إلى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب

عدن (الاتحاد)

أدانت وزارة حقوق الإنسان في اليمن العمل الإرهابي التي أقدمت عليه العناصر الإرهابية من تنظيم «القاعدة» والذي استهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني في منطقة «حكولة» بمحافظة الضالع، والتي راح ضحيتها عدد من المسؤولين الأمنيين والجنود.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية لن تنال من قرار اليمنيين بالسير نحو بناء دولة تنبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله العدائية ولن تقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية لاسيما من الجماعات الإرهابية، ومثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات الدولة يمثل اعتداء على جميع اليمنيين».

وأضاف البيان: أن «هذه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها المحافظات المحررة، بين الحين والآخر تؤكد أن هناك محاولات مستمرة لاستهداف حق الأمن في المناطق المحررة لإثارة الفوضى وترهيب المدنيين».

وشددت الوزارة على الحاجة الملحة لتضافر جهود الجميع من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه وتشديد الإجراءات الأمنية التي تحول من دون وقوع مثل هذه الجرائم، التي توافق المجتمع الدولي على إدانتها ومحاربتها لما تمثله من خطر على السلم والأمن الدوليين وما تشكله من انتهاك للحق في الحياة والحق في العيش الآمن والحق في التنمية.