أوكرانيا تتخذ خطوة تزيد المخاوف بشأن الطاقة

أقدمت أوكرانيا، الثلاثاء، على خطوة من شأنها أن تزيد المخاوف بشأن الطاقة في دول أوروبا الغربية.

وعرقلت كييف بعض شحنات الغاز الروسي المتوجهة إلى غرب أوروبا في إقليم لوهانسك.

وقالت إن وجود القوات الروسية في الإقليم الشرقي يجعل من المستحيل الإشراف على تدفق الغاز.ويعني هذا القرار أن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً ستتوقف قريباً، وهي نحو ثلث كمية الغاز التي تصدرها روسيا عبر الإقليم الأوكراني يومياً، وفقاً للجهات التنظيمية الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا، إن الوجود الروسي جعل من المستحيل الوصول إلى نقطة تقاطع في سوخرانوفكا وتوجيه الغاز إلى طرق أخرى.

في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لتسريع بناء المحطات المخصصة لاستيراد الغاز المسال.

بذلك، قطعت خطط الحكومة الألمانية في هذا الصدد خطوة مهمة للأمام.

ومن المنتظر أن تقدم كتل أحزاب الائتلاف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) مشروع القانون إلى البرلمان، حيث يتعين أن يحصل مشروع القانون على موافقة البرلمان ومجلس الولايات ليدخل حيز التنفيذ.

ويهدف مشروع القانون إلى تسريع بناء محطات الغاز الطبيعي المسال سواء العائمة أو الثابتة، وكذلك تسريع بناء خطوط الأنابيب المطلوب توصيلها بشبكة الغاز في البلاد.

يذكر أن الحكومة الألمانية تحاول بشكل مكثف، منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، زيادة الاستغناء عن روسيا كمورد مهم للغاز.

المصدر: آ ف ب