الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا وإيطاليا تعلنان وحدتهما في مواجهة روسيا
بايدن يستقبل دراغي في البيت الأبيض
11 مايو 2022 00:12

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، وحدتهما ضد روسيا في إطار دعم أوكرانيا خلال اجتماع في البيت الأبيض.
وقال جو بايدن لدراغي، وهو يجلس بجانبه في المكتب البيضاوي بحضور الصحفيين «كنت صديقا جيداً وحليفاً عظيماً».
وأضاف الرئيس الأميركي، أمام الكاميرات قبل بدء المحادثات بين الزعيمين «اعتقد فلاديمير بوتين أن بإمكانه أن يفرقنا. لكن ضاعفنا جهودنا جميعاً».
وأكد رئيس الحكومة الإيطالية أن عملية روسيا في أوكرانيا «عززت» الروابط بين الولايات المتحدة وإيطاليا، وعلى نطاق أوسع بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وتوقع حدوث «تغييرات جذرية» في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه سيتعين عليه تعزيز علاقاته.
وقال بايدن «إن وجود اتحاد أوروبي قوي هو في مصلحة الولايات المتحدة»، حتى لو شكّل ذلك «منافسة».
أيدت حكومة ماريو دراغي العقوبات ضد روسيا بقوة، رغم اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وعلاقاتها التقليدية الودية مع موسكو.
وعلى غرار حلفائها الغربيين، سلمت روما أسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
ماريو دراغي
أوكرانيا
روسيا
آخر الأخبار
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©