أميركا وإيطاليا تعلنان وحدتهما في مواجهة روسيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، وحدتهما ضد روسيا في إطار دعم أوكرانيا خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وقال جو بايدن لدراغي، وهو يجلس بجانبه في المكتب البيضاوي بحضور الصحفيين «كنت صديقا جيداً وحليفاً عظيماً».

وأضاف الرئيس الأميركي، أمام الكاميرات قبل بدء المحادثات بين الزعيمين «اعتقد فلاديمير بوتين أن بإمكانه أن يفرقنا. لكن ضاعفنا جهودنا جميعاً».

وأكد رئيس الحكومة الإيطالية أن عملية روسيا في أوكرانيا «عززت» الروابط بين الولايات المتحدة وإيطاليا، وعلى نطاق أوسع بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتوقع حدوث «تغييرات جذرية» في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه سيتعين عليه تعزيز علاقاته.

وقال بايدن «إن وجود اتحاد أوروبي قوي هو في مصلحة الولايات المتحدة»، حتى لو شكّل ذلك «منافسة».

أيدت حكومة ماريو دراغي العقوبات ضد روسيا بقوة، رغم اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وعلاقاتها التقليدية الودية مع موسكو.

وعلى غرار حلفائها الغربيين، سلمت روما أسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب