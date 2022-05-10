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تحذير أميركي يتعلق بالأزمة الأوكرانية
دبابة للجيش الأوكراني في موقع قتالي
10 مايو 2022 23:56

حذّرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا تتهيّأ لأزمة طويلة الأمد في أوكرانيا.
جاءت توقّعات واشنطن القاتمة في توقيت أعلنت فيه أوكرانيا أن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي هو قضية "حرب وسلام" للقارة بأسرها في خضم أزمتها الحالية.
وقالت مديرة أجهزة الاستخبارات الأميركية أفريل هينز أن روسيا لن تنهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس إذ إنها عازمة على "إقامة جسر برّي إلى منطقة ترانسنيستريا" المولدافية الانفصالية.
وقالت هينز "تفيد تقييماتنا بأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس".
وأضافت "يزيد الاتجاه الحالي احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الإنتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه".
وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "محور القتال انتقل" إلى بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك. 

المصدر: آ ف ب
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