روسيا تسجل أقل إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكثر من عامين
نقل مريض مصاب بكورونا إلى مستشفى في موسكو
10 مايو 2022 23:39
سجلت روسيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ كثر من عامين. وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أنها أحصت 4531 حالة، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ أبريل 2020. كانت البلاد رصدت 5030 إصابة أمس الاثنين.بذلك، يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد 18 مليوناً و237 ألفاً و227 إصابة. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في تقريره اليومي، إن عدد الوفيات الجديدة شهد انخفاضا طفيفا مع تسجيل 101 حالة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 103 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 377 ألفاً و150 حالة وفاة. وتماثل 5014 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 17 مليونا و614 ألفاً و371 شخصاً.