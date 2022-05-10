استقالة عدد من حكام الأقاليم في روسيا

شهدت روسيا موجة غير معتادة من استقالات حكام الأقاليم، اليوم الثلاثاء. وخلال خمس ساعات فقط، أعلن خمسة من حكام الأقاليم في أجزاء مختلفة من روسيا أنهم يعتزمون الاستقالة أو عدم خوض الانتخابات للفوز بولاية جديدة. وكان السبب الرسمي، الذي أعلنه حكام الأقاليم لاستقالاتهم، هو السن أو حقيقة أنهم قضوا فترة طويلة في المنصب. وعلى خدمة «تليجرام» للرسائل، تساءل العديد من المستخدمين في روسيا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الاستقالات المتزامنة وغير المعهودة. تأتي الاستقالات فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير 2022.