تونس توقف «معالجاً روحياً» بتهمة «مروعة»

أفادت مصادر قضائية أن تونسيًا قدم نفسه على أنه "معالج روحي" اعتقل الثلاثاء بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بخداع مئات النساء. وكان الرجل الذي بثت أقواله مساء الاثنين بعد تسجيلها من قبل صحافية في قناة "الحوار التونسي" الخاصة - ادعت أنها زبونة جديدة - يقنع ضحاياه بأنه يعالج السحر الأسود.وبحسب فاطمة بوقطاية المتحدثة باسم محكمة أريانة بضواحي تونس، فإن الرجل الذي اعتقل الثلاثاء كان يخضع للتحقيق قبل بث التقرير، بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. يقدم الرجل نفسه على صفحته على فيسبوك باسم "بولغا كاهولي"، ويجذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في التقرير الذي تم بثه مساء الاثنين، قال الرجل الذي يدعي أن لديه قدرات ضد "السحر الأسود"، للصحافية ان أساليبه تعطي "نتائج مضمونة" وأنه بالتالي "شفى" ما بين 800 و900 امرأة.

المصدر: آ ف ب