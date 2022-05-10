الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
تونس توقف «معالجاً روحياً» بتهمة «مروعة»
من تونس العاصمة
10 مايو 2022 22:26

أفادت مصادر قضائية أن تونسيًا قدم نفسه على أنه "معالج روحي" اعتقل الثلاثاء بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بخداع مئات النساء. وكان الرجل الذي بثت أقواله مساء الاثنين بعد تسجيلها من قبل صحافية في قناة "الحوار التونسي" الخاصة - ادعت أنها زبونة جديدة - يقنع ضحاياه بأنه يعالج السحر الأسود.وبحسب فاطمة بوقطاية المتحدثة باسم محكمة أريانة بضواحي تونس، فإن الرجل الذي اعتقل الثلاثاء كان يخضع للتحقيق قبل بث التقرير، بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. يقدم الرجل نفسه على صفحته على فيسبوك باسم "بولغا كاهولي"، ويجذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في التقرير الذي تم بثه مساء الاثنين، قال الرجل الذي يدعي أن لديه قدرات ضد "السحر الأسود"، للصحافية ان أساليبه تعطي "نتائج مضمونة" وأنه بالتالي "شفى" ما بين 800 و900 امرأة.

المصدر: آ ف ب
تونس
اغتصاب
جريمة
اعتداء
آخر الأخبار
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©