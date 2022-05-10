إصابة أمين عام حلف الناتو بكورونا

قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج شخصت إصابته بكوفيد-19. وأضاف المتحدث، في تغريدة على موقع تويتر، أن الأمين العام ظهرت عليه أعراض خفيفة. وأكد أن ينس، المقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الحلف، سيعمل من المنزل في الأيام المقبلة بما يتماشى مع الإرشادات الطبية البلجيكية. تشترط الإجراءات البلجيكية الخضوع 7 أيام على الأقل للحجر الصحي. ولذلك، فإنه لن يكون قادرا على حضور اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في برلين نهاية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يترأس الاجتماع ميرتشا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف الناتو.