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بايدن يدرس تعليق قرار فرضه سلفه ترامب
بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا حول مكافحة التضخم
10 مايو 2022 21:02

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه "يبحث" اتخاذ خطوة مهمة من أجل مكافحة التضخم.
وأوضح للصحفيين أن إدارته تدرس رفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على السلع الصين، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار.
وقال بايدن "نناقش ذلك الآن... لم يتم اتخاذ قرار بشأنه". 
يتعرض بايدن لضغوط من بعض الجهات لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة عن طريق جعل الواردات أرخص.
فرض ترامب الرسوم الجمركية لمعاقبة الصين بعد أن اتهمها بممارسة سياسة غير عادلة.
أكد الرئيس الأميركي أنه يضع "التضخم على راس أولوياته الوطنية"، ويشعر بمعاناة الأميركيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.
وقال، في كلمة بالبيت الأبيض "يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته. ... أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضًا".
ولكنه قال إن بعض "جذور التضخم... خارجة عن سيطرته"، مشيرًا إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
التضخم
الاقتصاد
رسوم جمركية
الصين
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