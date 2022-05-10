وجوه قديمة تتصدر سباق الرئاسة في الصومال بينهم سيدة وحيدة
أرشيفية
10 مايو 2022 20:57
سجل نحو 40 مرشحا أسماءهم في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الصومال يوم الأحد بعد أن طال تأجيلها. وسيختار البرلمان الرئيس الجديد خلال اجتماعه في مطار يخضع لحراسة مشددة بسبب استحالة إجراء انتخابات عامة في الدولة.
ويعتبر رئيسان سابقان ورئيس وزراء سابق من المنافسين بقوة، في حين تضاءلت آمال إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد بسبب إخفاق حلفائه في الفوز بمناصب مهمة في البرلمان.
ولا توجد سوى مرشحة واحدة فقط التي شغلت سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء فوزية يوسف حاجي.
وتكافح الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تمزقها حرب أهلية منذ عام 1991، لإعادة بناء مؤسساتها في مواجهة تمرد من حركة «الشباب» الإرهابية بتنظيم «القاعدة». وحاول الرئيس العام الماضي تمديد فترة ولايته، وهي 4 سنوات، عامين آخرين لكن البرلمان أحبط المحاولة.